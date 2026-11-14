ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
The Legend of Zelda: Ocarina of Time 26.02.2007
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Фэнтези
7.3 144 оценки

Команда Team MagicBean представила Longshot для нативного запуска Ocarina of Time на ПК

Extor Menoger Extor Menoger

Разработчики из Team MagicBean развернули на собственной платформе Forgejo проект Longshot, продолжающий развитие статического рекомпилятора Hookshot от автора NotRexed. Инструмент преобразует консольную версию The Legend of Zelda: Ocarina of Time под AArch64 в нативную программу для 64-битных систем Windows и Linux без использования эмуляторов. Только за 13 ноября команда выпустила 3 предварительные сборки v3.0.0-rc.1, v3.0.0-rc.2 и v3.0.0-rc.3, а также серию ночных билдов вплоть до nightly-80-7315957c, тогда как стабильный релиз еще не опубликован.

Примечательно, что перед выходом v3.0.0-rc.3 авторы удалили прямые упоминания исходной игры с публичных страниц сайта, из описания репозитория и даже из статуса Discord, который теперь отображает лишь Longshot. Тем не менее техническая документация, скрипты переноса сохранений oot_saves.py и описания исправлений с упоминанием босса Gohma и мелодии Scarecrow Song прямо указывают на Ocarina of Time для Horizon OS и NVN2. Для сборки требуется собственная копия игры строго определенной ревизии - программа 0400486024DEC000 с обновлением v131072 и сборкой e0f3ccfa в формате .nup или в виде распакованных каталогов romfs и exefs. Код игры транслируется в C, системные вызовы перехватываются нативным хостом, а графика переносится на Vulkan 1.3 с трансляцией шейдеров в SPIR-V.

Установка, компиляция и обновления теперь объединены в приложении Longshot Launcher. На 12-ядерном процессоре сборка занимает около 15 минут и требует примерно 60 ГБ свободного места на диске. На выходе игра получает 58 параметров настройки, включая вывод изображения в разрешении до 4K и 5K, поддержку форматов 21:9, 32:9 и 4:3 с центрированным интерфейсом, режим HDR10 с тонемаппером PsychoV35, масштабирование NVIDIA DLSS, DLAA, AMD FSR 3.1 и FSR 4, а также технологии снижения задержки NVIDIA Reflex и AMD Anti-Lag 2. Встроенная или аппаратная генерация кадров способна повышать плавность от 2x до 8x, однако базовый ограничитель частоты разработчики советуют оставлять на 60 FPS - режимы от 90 до 240 FPS и снятие лимита помечены как экспериментальные, поскольку некоторые боссы и катсцены вроде вступительного рассказа и схватки с Gohma начинают работать некорректно.

Высокие системные требования уже проявились в технических ограничениях на разных конфигурациях. В минимальной спецификации указаны 6-ядерный процессор уровня AMD Ryzen 5 2600 или Intel Core i5-8400 и видеокарта с поддержкой Vulkan 1.3 и 4 ГБ видеопамяти вроде GeForce GTX 1060 или Radeon RX 5500 XT, но без аппаратных меш-шейдеров рендерер переходит на медленный вычислительный режим. Для стабильных 60 FPS на открытых локациях рекомендуются Ryzen 7 5700X3D или Core i5-13600K и ускорители уровня RTX 3060 или RX 6600 XT, а потребление оперативной памяти в тестах на Linux с картами NVIDIA достигало от 13 до 19 ГиБ. В трекере проблем также зафиксированы 66 открытых отчетов: владельцы AMD RX 6750 XT жалуются на контуры у далеких гор и артефакты на тумане у водопада, а пользователи Steam Deck сталкиваются с зависаниями и вылетами в стартовой области и начальном подземелье.

Отдельной проблемой для аудитории Windows стала реакция защитных механизмов системы на исполняемые файлы проекта. Браузеры и встроенный антивирус регулярно блокируют загрузчик, сборщик и итоговый файл longshot.exe, из-за чего авторы подготовили инструкцию по восстановлению файлов из карантина и добавлению каталогов проекта в исключения Windows Defender через настройки безопасности или PowerShell.

Программы Longshot для Windows - лаунчер, сборщик и сама собранная игра - новые и пока не имеют цифровой подписи: заявка на сертификат все еще находится на рассмотрении. Windows Defender и браузеры оценивают неизвестные неподписанные программы наугад, поэтому часто помечают Longshot, чаще всего как Trojan:Win32/Wacatac.H!ml или Wacatac.B!ml.
- Team MagicBean, разработчики Longshot

Помимо компиляции в Longshot Launcher реализованы перенос и резервное копирование сохранений из Hookshot и эмуляторов Lichii, Eden, Eglantine, Orchid, PokeDinner, Frizti и NX2navi, а также поддержка модификаций формата RomFS. Исходный код Longshot распространяется под лицензией GPL версии 3 или новее, при этом на момент публикации на рассмотрении у участников проекта находилось 61 предложение об изменениях, а за последние 7 дней в основную ветку было принято 93 правки, включая исправления отсечения скрытой геометрии, работы теней и сборки с AMD FSR 4 на Linux.

9
5