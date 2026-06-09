Легенда возвращается: Nintendo официально представила ремейк The Legend of Zelda: Ocarina of Time для Switch 2

После многих лет слухов, утечек и бесконечных обсуждений Nintendo наконец поставила точку в одной из самых долгожданных интриг игровой индустрии. В рамках Nintendo Direct был официально представлен ремейк The Legend of Zelda: Ocarina of Time — культовой игры, которую многие до сих пор считают одной из лучших в истории видеоигр.

Судя по показанному тизеру, речь идет не о простом обновлении графики, а о полноценной переработке проекта с нуля. Новая версия заметно отличается даже от ремейка для Nintendo 3DS. В коротких кадрах можно увидеть обновленный визуальный стиль, более реалистичную графику и озвучку персонажей — элемент, которого не было в оригинале.

Трейлер показал несколько знаковых моментов: историю народа кокири и Великого дерева Деку, пробуждение Линка в его доме, а также Трифорс Мужества на руке героя. Несмотря на скромную продолжительность ролика, он дал понять главное — Nintendo относится к ремейку как к одному из крупнейших проектов для Switch 2.

Любопытно, что игра выйдет без дополнительных подзаголовков вроде Remake или Reborn. Nintendo оставила классическое название The Legend of Zelda: Ocarina of Time, словно подчеркивая статус произведения, которое не нуждается в представлении.

Точная дата релиза пока не названа, однако выход подтвержден уже в этом году. Если показанное отражает итоговое качество проекта, то Nintendo вполне может получить один из главных эксклюзивов праздничного сезона. Для поклонников серии это не просто возвращение классики, а возможность заново пережить одно из самых важных приключений в истории жанра — но уже на совершенно новом техническом уровне.