Миямото объяснил, зачем Nintendo выпускает ремейки классики - старые игры должны стать доступнее новому поколению

Создатель Mario и The Legend of Zelda Сигэру Миямото считает, что ремейки нужны не только ради улучшенной графики, но и для того, чтобы молодые игроки могли познакомиться с культовыми играми прошлого. По его словам, со временем многие проекты становятся недоступны новым поколениям, поэтому обновлённые версии помогают вернуть их в современную игровую среду.

В интервью японскому изданию Famitsu Миямото отметил, что часть игроков через несколько лет перестаёт возвращаться к старым играм, а новое поколение часто вообще не получает возможности их попробовать. Именно поэтому Nintendo активно занимается ремейками — они делают классические проекты «более удобными для игры» и позволяют познакомить с ними новую аудиторию.

«Некоторые могут сказать, что ремейков слишком много, но через пять лет многие люди уже перестают играть в старые игры. Молодые игроки сегодня не имеют возможности познакомиться с проектами десятилетней давности, поэтому обновление и повторный выпуск помогает удовлетворить этот спрос», — объяснил Миямото.

Nintendo уже использовала такой подход с Super Mario RPG, The Legend of Zelda: Link’s Awakening и играми серии Pokémon. Следующим большим проектом станет ремейк The Legend of Zelda: Ocarina of Time, одной из самых высоко оценённых игр в истории.

При этом сделать легендарную игру лучше будет непростой задачей. Оригинальная Ocarina of Time до сих пор считается эталоном приключенческих игр и имеет один из самых высоких рейтингов среди всех релизов. Фанаты ждут, сможет ли Nintendo сохранить дух классики и одновременно сделать её удобнее для современных игроков.