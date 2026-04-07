Monolith Soft может стать ключевым разработчиком будущих игр Zelda

Студия Monolith Soft, принадлежащая Nintendo, намерена расширить своё участие в создании новых частей серии The Legend of Zelda. Об этом стало известно из обновлённой информации о команде разработчиков, где подчёркивается растущая роль студии в производстве проектов франшизы.

Изначально Monolith Soft привлекалась как вспомогательная команда, однако со временем её вклад значительно увеличился. Разработчики участвовали в создании Skyward Sword, а затем сыграли важную роль в работе над Breath of the Wild и Tears of the Kingdom. Полученный опыт позволил студии претендовать на более серьёзное участие в будущих играх.

В Nintendo отмечают, что сотрудничество с Monolith Soft стало важной частью успеха последних релизов. В дальнейшем компания рассчитывает ещё активнее привлекать партнёра к ключевым этапам разработки, включая дизайн и концепцию проектов.

На фоне этих заявлений усилились слухи о возможном ремейке Ocarina of Time, который якобы готовится к релизу в честь юбилея серии. Официального подтверждения пока нет, однако обсуждение проекта активно набирает обороты среди фанатов.

Таким образом, Monolith Soft постепенно превращается в одного из главных участников разработки The Legend of Zelda, а будущее серии, судя по всему, будет строиться на ещё более тесном сотрудничестве внутри Nintendo.