"Не могу сказать ни да, ни нет": актриса озвучки Зельды высказалась о роли в новом фильме и ремейке Ocarina of Time

Актриса Патрисия Саммерсетт, подарившая англоязычный голос принцессе Зельде в Breath of the Wild и Tears of the Kingdom, дала развернутое интервью изданию Variety в честь 40-летия франшизы. В ходе беседы она подвела итоги своего десятилетнего сотрудничества с Nintendo, однако предпочла обойти стороной детали двух самых секретных проектов серии.

Журналисты попытались выяснить, задействована ли Саммерсетт в разработке ремейка The Legend of Zelda: Ocarina of Time, а также в производстве полнометражного фильма с живыми актерами, запланированного на апрель 2027 года. Актриса проявила дипломатичность и сослалась на соглашения о конфиденциальности:

Я никак не могу подтвердить свое участие ни в грядущем ремейке Ocarina of Time, который выходит в ноябре, ни в фильме по Zelda, намеченном на апрель 2027 года.

Несмотря на скрытность, Саммерсетт выразила огромный оптимизм по поводу будущего франшизы и поддержала актрису Бо Брагасон, которая должна сыграть Зельду в киноадаптации:

Бо Брагасон справится блестяще, это будет потрясающе. Я рада, что внесла свой вклад, пусть и не знаю, куда все движется дальше. Меня до сих пор поражает, что я являюсь частью этой франшизы на протяжении четверти ее истории.

Отдельный интерес у Саммерсетт вызывает образ Линка на большом экране. По её словам, Nintendo по-прежнему не дает никаких подсказок о том, заговорит ли культовый персонаж в кино или так и останется «молчаливым протагонистом».

Пока актриса вынуждена лавировать между условиями контракта и желанием поделиться подробностями, поклонникам франшизы остается лишь гадать: услышат ли они знакомый голос в обновленной версии Ocarina of Time, релиз которой намечен на 5 ноября.