Nintendo выпустила обновление 1.1.2 для The Legend of Zelda: Ocarina of Time на Switch 2. Патч устраняет неприятную ошибку, из-за которой игроки могли застрять на одном из сюжетных заданий и лишиться возможности продолжить приключение. Заодно разработчики внесли несколько дополнительных технических исправлений и улучшили общую стабильность игры.

Главное изменение касается задания «Подруга Малон». Из-за обнаруженной ошибки событие могло работать некорректно, полностью блокируя дальнейший прогресс. Для тех, кто столкнулся с проблемой, это было особенно досадно: ошибка не просто мешала выполнению отдельной задачи, а фактически останавливала прохождение. Теперь после установки патча препятствие должно исчезнуть.

Nintendo не стала подробно перечислять остальные исправленные недочёты, ограничившись упоминанием общих улучшений стабильности. Обновление загружается автоматически при включении консоли, но его также можно установить вручную через меню игры на главном экране Switch 2.

Это уже второе обновление для версии Ocarina of Time на новой консоли. Предыдущий патч 1.1.1 добавил поддержку приложения Zelda Notes, которое расширяет возможности игры с помощью дополнительных инструментов. В нём доступны карта, общая информация о прохождении и функция создания собственных мелодий для окарины с возможностью делиться ими с другими игроками.

Примечательно, что для использования Zelda Notes не требуется активная подписка Nintendo Switch Online. Теперь же Nintendo сосредоточилась на устранении ошибки, способной помешать завершению игры. Для классического приключения, которое многие возвращаются проходить спустя годы, исправление такого бага куда важнее очередного набора дополнительных функций.