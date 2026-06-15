Nintendo обещает "потрясающую графику" в ремейке The Legend of Zelda: Ocarina of Time на Switch 2

Анонс полноценного ремейка культовой The Legend of Zelda: Ocarina of Time для консоли Nintendo Switch 2 вызвал мощный резонанс в геймерском сообществе. Несмотря на бурные обсуждения, сама Nintendo решила сохранить интригу и пока не показала реальный игровой процесс. Вместо полноценной геймплейной презентации разработчики ограничились лишь коротким атмосферным тизером, который заставил аудиторию гадать о реальном масштабе изменений.

Судя по официальному описанию, проект обещает масштабное техническое и визуальное переосмысление классики с Nintendo 64. В опубликованном синопсисе подчеркивается, что игра создается с нуля и получит «потрясающую графику», призванную раскрыть потенциал нового железа. Разработчики планируют полностью обновить дизайн персонажей и локаций Хайрула, но при этом обещают бережно перенести «неподвластный времени» игровой процесс оригинала 1998 года.

Тем временем игровое сообщество разделилось на два лагеря в ожиданиях масштабного релиза, запланированного на этот год. Одни фанаты надеются увидеть живой, бесшовный мир в духе современных переосмыслений, тогда как скептики опасаются потерять уникальную атмосферу оригинала из-за возможных геймплейных нововведений. Объективно оценить качество ремейка и амбиции Nintendo получится только после публикации первых полноценных видеороликов с демонстрацией игрового процесса.