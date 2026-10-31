Nintendo показала новые механики и особенности ремейка Zelda: Ocarina of Time в свежем трейлере

Nintendo представила новый трейлер ремейка культовой игры The Legend of Zelda: Ocarina of Time, который выйдет 5 ноября на Nintendo Switch 2. Ролик демонстрирует, как авторы осовременили классику 1998 года, полностью сохранив дух оригинала. Игрокам предстоит снова примерить роль Линка, чтобы спасти королевство Хайрул от Ганондорфа и предотвратить погружение мира во тьму.

Проект получил масштабное визуальное обновление, полноценную озвучку с расширенными диалогами персонажей и полностью переработанный оркестровый саундтрек. Игровой процесс стал значительно динамичнее благодаря добавлению современной механики спринта, отдельной кнопки для прыжка и функции прицеливания с помощью встроенных гироскопических датчиков движения для лука и рогатки.

Разработчики также интегрировали в проект совершенно новый контент для удобства пользователей. Среди главных нововведений — интерактивная система отслеживания сюжета и текущих целей «Нити времени», а также «Зал монстров». Последний представляет собой виртуальный музей побежденных существ, где можно изучать их историю и повторно вызывать врагов на поединки.

Кроме того, обновленная адвенчура получит эксклюзивные функции, задействующие аппаратные возможности новой консоли. С помощью встроенного микрофона игроки смогут в реальном мире напевать или насвистывать изученные мелодии, на которые виртуальная окарина будет реагировать в реальном времени. В дополнение к этому заявлена поддержка специального мобильного сервиса Zelda Notes.