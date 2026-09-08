Nintendo показала юбилейную Switch 2 в стиле The Legend of Zelda

Nintendo официально представила специальную версию Nintendo Switch 2, посвящённую 40-летию The Legend of Zelda. Консоль ранее уже успела засветиться в утечках, а теперь компания подтвердила внешний вид устройства и контроллера.

Главная особенность юбилейного комплекта — оформление в чёрно-бирюзовой гамме с золотыми элементами. На одной стороне док-станции размещена крупная золотой Трифорс, а оба Joy-Con получили собственные узоры с культовым символом серии.

В комплекте с консолью будет доступен и соответствующий Nintendo Switch 2 Pro Controller. Он выполнен в тех же цветах, украшен золотой Трифорс в центре и дополнен золотыми кнопками и курками. На обоих устройствах также разместили специальный логотип 40-летия The Legend of Zelda с небольшим изображением классического Link из эпохи NES.

Продажи юбилейной версии начнутся 29 октября. Nintendo таким образом не стала ограничиваться обычным памятным логотипом — вся серия получила отдельное визуальное оформление, которое явно рассчитано на коллекционеров и давних поклонников Zelda.

Юбилей Zelda компания отмечает не только новой аппаратурой. В рамках специального Nintendo Direct Nintendo также рассказала о других проектах, связанных с франшизой, включая предстоящий игровой фильм по The Legend of Zelda.