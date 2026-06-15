Nintendo раскрыла новые подробности ремейка The Legend of Zelda: Ocarina of Time

После презентации на июньской трансляции Nintendo Direct поклонники серии The Legend of Zelda получили ещё один повод для обсуждений. Хотя официальный анонс ремейка Ocarina of Time сопровождался лишь коротким тизером, на сайте компании появились дополнительные сведения о проекте.

Согласно обновлённому описанию, будущая игра создаётся не как обычное переиздание, а как полноценный ремейк специально для Nintendo Switch 2. Разработчики обещают полностью переработанную графику, обновлённый визуальный стиль и сохранение классического игрового процесса, благодаря которому оригинальная Ocarina of Time считается одной из самых влиятельных игр в истории индустрии.

Новые детали обнаружили внимательные пользователи, изучившие информацию, размещённую в цифровом магазине Nintendo. Именно там появилось упоминание о «полном ремейке» с масштабным визуальным обновлением, что подогрело интерес аудитории и породило новую волну обсуждений в игровом сообществе.

Пока что дата релиза остаётся неизвестной — компания ограничилась окном выхода в течение 2026 года. Многие аналитики считают, что проект может стать одним из главных эксклюзивов для Nintendo Switch 2 и сыграть важную роль в праздничном сезоне продаж. Официальных комментариев о более точных сроках запуска или демонстрации полноценного игрового процесса пока не последовало.