Новые кадры геймплея фанатского ремейка Zelda: Ocarina of Time Remake от RwanLink на Unreal Engine 5 ©

Ранее на этой неделе мы поделились ссылкой для скачивания демоверсии фанатского ремейка Zelda: Ocarina of Time от CryZENx на Unreal Engine 5.2. И сегодня представляем вам еще один afyfncrbq htvtqr Ocarina of Time yf Unreal Engine 5, на этот раз от художника RwanLink.

RwanLink поделился 20-минутным видео, демонстрирующим город Горонов в игре. Видео начинается с длинной кат-сцены на движке, а на 13:52 мы получаем кадры исследования геймплея от третьего лица.

В отличие от ремейка CryZENx, этот не доступен для скачивания, что печально, потому как в этом ремейке графика лучше. Судя по тому, что мы видим, есть текстуры с более высоким разрешением, и все выглядит немного более похоже на новое поколение, чем ремейк CryZENx.