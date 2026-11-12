Новый мод добавляет многопользовательский онлайн-режим в ремейк The Legend of Zelda: Ocarina of Time на ПК

Теперь исследовать Хайрул вместе с друзьями можно и в ремейке The Legend of Zelda: Ocarina of Time — благодаря многопользовательскому моду, созданному для ПК-версии игры.

Проект разработал моддер под ником daurosk (ранее он создал аналогичную модификацию для Tears of the Kingdom). Мод позволяет играть вчетвером, совместно проходя приключение Линка: игроки могут делиться предметами, вместе сражаться с врагами и вместе продвигаться по подземельям. На данный момент мод работает на модифицированной версии эмулятора Lichii, однако разработчик планирует адаптировать его и для нативных (собранных для ПК) версий ремейка.

Мод от daurosk дает игрокам возможность вместе исследовать Хайрул, обмениваться предметами, музыкой, ключами и совместно проходить подземелья. Персонажи друзей отображаются в игре в сопровождении Нави, а над ними видны их имена. Также в проекте предусмотрены чат, список участников и функция автоматического переподключения при разрыве соединения.

В последних тестовых версиях уже можно вместе входить в комнаты с боссами и синхронизировать различные элементы окружения, но предстоит ещё много работы. Некоторые анимации, эффекты атак и взаимодействия с объектами пока работают некорректно, а отдельные головоломки могут давать сбои, если их решает сразу несколько игроков.

Многопользовательский режим уже проходит тестирование в сессиях между разными компьютерами, хотя до полной стабильности ещё далеко. Разработчик продолжает устранять проблемы с синхронизацией и расширять кооперативные возможности; точных сроков завершения проекта пока нет. Мод является бесплатным проектом с открытым исходным кодом.

В видео, опубликованном на Reddit, показано, как двое игроков вместе исследуют Хайрул, а их персонажи отображаются в режиме реального времени. Мод находится на ранней стадии разработки, но уже дает наглядное представление о том, как будет выглядеть совместное прохождение на ПК.