Новый стиль The Legend of Zelda: Ocarina of Time разделил фанатов после показа ремейка

Nintendo показала новый ремейк The Legend of Zelda: Ocarina of Time, и его визуальный стиль неожиданно разделил поклонников. Особенно бурную реакцию вызвал внешний вид юного Линка и Зельды — часть игроков сочла их слишком необычными и перегруженными деталями.

В Nintendo решили не делать игру похожей на Breath of the Wild или Twilight Princess. Вместо этого разработчики сохранили некоторые характерные черты оригинальной версии для Nintendo 64, включая нарочито угловатые пропорции персонажей, но значительно повысили детализацию благодаря возможностям Switch 2.

Больше всего досталось Юному Линку. В соцсетях его уже сравнивают с золотой рыбкой и критикуют за слишком крупный лоб, множество мелких деталей и непривычную внешность. Аналогичные претензии звучат в адрес Юной Зельды.

При этом негативную реакцию разделяют далеко не все. Некоторые фанаты считают новый художественный стиль удачным и отмечают, что Nintendo вновь попыталась предложить для Zelda что-то новое, вместо того чтобы просто повторить визуальное решение ремейка Ocarina of Time для 3DS.

Особенно положительно игроки встретили обновлённые версии Шейка и Ганондорфа. В то же время внешний вид других персонажей, включая зора, вызвал куда больше споров.

В итоге ремейк уже успел вызвать активные дискуссии ещё до выхода: одни игроки ожидали от Nintendo более реалистичной или стилистически знакомой версии Ocarina of Time, тогда как другие рады тому, что компания решила не копировать предыдущие игры серии.