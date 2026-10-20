Новый трейлер ремейка The Legend of Zelda: Ocarina of Time отсылает к рекламе оригинальной игры для N64

Компания Nintendo выпустила новый трейлер ремейка The Legend of Zelda: Ocarina of Time для Nintendo Switch 2. Хотя в ролике нет новых кадров игрового процесса, это отлично сделанный рекламный материал, призванный подогреть интерес к предстоящему релизу.

Более внимательные фанаты заметили явную отсылку к легендарной рекламной кампании оригинальной игры для Nintendo 64. Новый ролик, пусть и не повторяет в точности прежние сцены, воссоздаёт атмосферу тех самых трейлеров конца 90-х: от эпической, мощной музыки до пафосных, почти рыцарских слоганов («Сможешь ли ты избежать своей судьбы?», «Соберись с духом»), подчёркивающих дух приключений и героический путь Линка.

Оригинальная версия The Legend of Zelda: Ocarina of Time, вышедшая в 1998 году на Nintendo 64, считается одной из самых влиятельных видеоигр в истории и одной из важнейших частей всей серии Nintendo. Многие элементы, ставшие определяющими для всей серии в последующие годы — от исследования трёхмерных подземелий до системы боя с фиксацией цели на противнике, — были впервые представлены или доработаны именно в этом приключении.

В новой версии для Nintendo Switch 2 игроки вновь возьмут на себя роль Линка, которому предстоит остановить Ганондорфа и спасти королевство Хайрул. В ходе своего путешествия герою предстоит исследовать полные загадок подземелья, сражаться с врагами и помогать местным жителям. Всё это дополнено обновлённой графикой, переработанным саундтреком и рядом улучшений, призванных осовременить игровой процесс, не нарушая при этом духа оригинала.

Выход ремейка The Legend of Zelda: Ocarina of Time запланирован на 5 ноября для Nintendo Switch 2.