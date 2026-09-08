Официальный ремейк The Legend of Zelda: Ocarina of Time оказался визуально схож с фанатским проектом на Unreal Engine 5

Компания Nintendo в рамках специальной презентации к 40-летию франшизы официально анонсировала ремейк культовой приключенческой игры The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Проект лично представил продюсер Эйдзи Аонума, показав первые кадры обновленного игрового процесса. Сразу после трансляции сообщество обратило внимание на необычную деталь: представленный визуальный ряд и общее художественное направление оказались практически неотличимы от фанатского ремейка на движке Unreal Engine 5, который в течение многих лет разрабатывал энтузиаст под псевдонимом CryZENx.

Хотя официальная версия от внутренних студий японского издателя предлагает повышенную детализацию и более качественные графические эффекты, общая стилистика полностью совпадает с любительской модификацией. Сходство отчетливо видно в дизайне трехмерной модели главного героя Линка, реализации боевой системы, освещении и структуре локаций. В качестве наглядного примера журналисты сопоставили кадры прохождения стартового подземелья внутри Великого Дерева Деку, где геометрия залов и атмосфера фанатской сборки практически полностью воспроизводят сцены из официального трейлера.

Главным поводом для споров в сообществе стала реакция фанатов японской компании. На протяжении нескольких лет работа автора любительской модификации подвергалась жесткой критике со стороны аудитории. Энтузиаста обвиняли в использовании неподходящих готовых ассетов, дурном вкусе, а также утверждали, что сама Nintendo никогда не выпустит проект с подобной визуальной составляющей. Некоторые комментаторы открыто называли разработчика мошенником и призывали бойкотировать любые демонстрации его наработок на базе Unreal Engine 5.

Основатель и главный редактор издания DSOGaming Джон Пападопулос обратил внимание на то, как теперь многие из тех же критиков расхваливают официальный трейлер, невзирая на его поразительное сходство с ранее отвергнутым фанатским ремейком. По словам журналиста, проект энтузиаста можно смело считать ранней бета-версией официальной игры, поскольку моддер сумел задолго до анонса точно предугадать художественное видение самой Nintendo.

На текущий момент демонстрационная версия локации внутри Великого Дерева Деку от CryZENx по-прежнему доступна для свободного скачивания на персональных компьютерах.