Ремейк легендарной The Legend of Zelda: Ocarina of Time для Nintendo Switch 2, который еще недавно удерживал уверенные 96 баллов на Metacritic и считался претендентом на звание "Игры 2026 года" по версии критиков, внезапно потерял один пункт. Теперь Metascore составляет 95 на основе 119 обзоров.

Причиной стал свежий отзыв от Slant Magazine, который поставил игре всего 70 баллов. В своей рецензии авторы рассуждают о том, "заслуживает ли Ocarina of Time вообще существовать", и используют ремейк скорее как повод поговорить о состоянии индустрии в целом.

Мысль о том, заслуживает ли эта Ocarina of Time существования, возможно, менее интересна, чем использование ее в качестве барометра состояния видеоигр в целом. Игра существует, и она хороша. Она всегда была хороша. Это Ocarina of Time. Но это очередной в длинной череде тревожных признаков того, что игры на самом деле не выросли.

Именно эта оценка вызвала взрыв негодования в сообществе. В соцсетях фанаты массово возмущаются:

Появилась классическая рецензия ради кликов.

Всегда найдется кто-то, кто поставит 6-7 стопроцентному шедевру просто чтобы привлечь внимание.

Slant Magazine не впервые оказывается в центре скандала: в 2018 году издание стало единственным, кто поставил Red Dead Redemption 2 70 баллов на фоне всеобщих 90+ и мгновенно было обвинено игроками в "рецензии ради кликов"; схожая история произошла и с Cyberpunk 2077, получившей от Slant 6/10. Издание также занизило оценку куче других игр. Пользователи называют обзоры Slant типичным троллингом и примером "рецензии ради хайпа" и требуют, чтобы Metacritic более осторожно относился к подобным вбросам.