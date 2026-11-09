ПК-рекомпилятор NX2navi для Zelda: Ocarina of Time со Switch 2 получил генерацию кадров DLSS и работу в 240 fps

Энтузиасты продолжают развивать нативный перенос проектов нового поколения консолей на персональные компьютеры. Создатели открытого проекта NX2navi во главе с разработчиком tangerineturtle1 выпустили крупное обновление 0.6.0, предназначенное для трансляции The Legend of Zelda: Ocarina of Time версии 1.1.1 для Nintendo Switch 2 в исполняемый код для Windows и Linux. Вместо использования классических эмуляторов инструмент производит статическую рекомпиляцию инструкций ARM64 в нативный бинарный код x86-64 с перенаправлением графических вызовов на интерфейс Vulkan 1.3.

Главным нововведением свежей версии стала интеграция генерации кадров NVIDIA DLSS Frame Generation на видеокартах серий GeForce RTX 40 и GeForce RTX 50 с синхронизацией задержек ввода через Reflex. Для графических ускорителей других производителей предусмотрена технология AMD FSR 3.1 Frame Generation. Базовая частота разблокирована со стандартных 60 до 240 кадров в секунду или частоты развертки монитора, а максимальное разрешение рендеринга масштабируется от 1080p и 1440p вплоть до 4K и 5K.

Проект находится на ранней стадии разработки, но уже полностью играбелен. Локации Kokiri Forest, Kakariko Village, Death Mountain Trail, Temple of Time и фонтаны фей работают со скоростью от 60 кадров в секунду на современных видеокартах как со стартового экрана, так и из сохранений.

- tangerineturtle1, ведущий разработчик проекта NX2navi

Обновление 0.6.0 устраняет ряд серьезных графических сбоев, характерных для ранних сборок. Разработчики исправили очередность вызовов в очередях графического процессора, благодаря чему персонажи больше не отображаются темными силуэтами. В локациях Hyrule Field, Kakariko и на склонах Death Mountain прекратилось вытягивание моделей деревьев в вертикальные черные столбы и пропали мерцающие белые артефакты на траве. Проект получил поддержку сверхшироких дисплеев с соотношением сторон 21:9 и 32:9, где интерфейс и видеовставки корректно сохраняют пропорции 16:9, а также обновленную систему HDR с ручной настройкой пиковой яркости и гаммы.

Существенной оптимизации подверглась работа с оперативной и видеопамятью. Предыдущие версии страдали от утечек, из-за которых потребление памяти на титульном экране могло доходить до 30 ГБ. В новой сборке неиспользуемые текстурные ресурсы своевременно выгружаются, а текстуры по умолчанию хранятся в сжатом формате BC3 на конфигурациях, где установлено менее 20 ГБ видеопамяти или менее 48 ГБ оперативной памяти. Кроме того, встроенный транслятор теперь успешно обрабатывает все 42177 шейдерных программ проекта, а сборка графических конвейеров перенесена в фоновые потоки, что избавило от замираний картинки при переходе между локациями.

В проект интегрировали отображение наэкранных подсказок для контроллеров PlayStation, Xbox и связки клавиатуры с мышью с автоматической подстройкой под пользовательские назначения клавиш. Появилась прямая поддержка геймпадов DualShock 3 без необходимости установки сторонних драйверов, выбор конкретного монитора и аудиоустройства при запуске, вывод объемного звука формата 5.1 и перенаправление микрофона операционной системы.

Репозиторий распространяется без оригинальных файлов игры, цифровых ключей или готовых бинарных сборок. Для генерации исполняемого файла пользователю требуется предоставить собственный легальный дамп игры в формате nup, после чего встроенный установщик выполняет локальную компиляцию за 10-25 минут. Для запуска необходим процессор с поддержкой инструкций SSE4.2, не менее 16 ГБ оперативной памяти и графический адаптер с аппаратной поддержкой меш-шейдеров и интерфейса Vulkan 1.3.