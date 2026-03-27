По слухам, ремейк Zelda Ocarina of Time выйдет в этом году на Nintendo Switch 2

В последнем эпизоде подкаста Nate the Hate появилась информация о том, что ремейк The Legend of Zelda: Ocarina of Time готовится к выходу на Nintendo Switch 2, релиз запланирован на вторую половину 2026 года, непосредственно на праздничный сезон.
Переосмысление классической Ocarina of Time станет одним из краеугольных камней празднования 40-летия серии. Вот подборка деталей, которые Nate the Hate упоминает в своем подкасте:
- Ремейк, а не ремастер. Инсайдер уточняет, что изначально сомневался в амбициях Nintendo, но наконец-то услышал разговоры о полном ремейке, а не простом ремастере.
- Релиз в праздничный сезон 2026 года. Утечка указывает на запуск во второй половине года, с Рождеством в качестве основной цели.
- Масштаб — главный вопрос. В подкасте признают, что у них недостаточно информации, чтобы сказать, будет ли это что-то более верное оригиналу, в стиле Demon's Souls, или переосмысление с большей творческой свободой, как Final Fantasy VII Remake.
Если ремейк Окарины, то ждем 100/100 на Метакритике и ГОТИ 2026
Попробовал поиграть в оригинал на эмуляторе, и игра мне очень зашла. Однако проходить не стал, так как наткнулся на любительский ремейк на UE с современной графикой и управлением. Решил дождаться релиза фанатского ремейка, а тут внезапно подоспел официальный анонс (да, это инсайд, но думаю, что это правда), теперь точно буду ждать официальный ремейк.
Глядя на такие ситуации, понимаешь, что времена изменились: энтузиастам нужно либо работать в разы быстрее, либо вообще не браться за подобные долгострои, ведь крупные студии могут выпустить полноценный ремейк раньше. Похожая история случилась и с Oblivion, хотя фанатскую версию Облы я всё равно очень жду.