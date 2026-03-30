По слухам, специальная Switch 2, посвящённая Zelda, выйдет одновременно с ремейком Ocarina of Time

Согласно слухам, Nintendo, возможно, готовит новую лимитированную серию консоли Switch 2 в стиле Zelda, которая выйдет одновременно с ремейком Ocarina of Time.

Несколько дней назад известный инсайдер Nate the Hate сообщил, что Nintendo работает над ремейком классической игры The Legend of Zelda: Ocarina of Time для своей консоли Switch 2. Интересно, что другой инсайдер, Shpeshal_Nick, уже обсуждал это в конце 2024 года, когда утверждал, что у проекта «довольно большой бюджет». Теперь, после подтверждения от Nate, он добавил, что Nintendo также готовит новую лимитированную серию консоли Switch 2 в стиле Zelda, хотя он не уверен, будет ли игра действительно поставляться в комплекте.

Прошло немало времени с тех пор, как выходила консоль в стиле Zelda. Nintendo выпустила Switch Lite в честь выхода Echoes of Wisdom (первой игры в серии, где принцесса Зельда действительно играбельна) в сентябре 2024 года. Ранее они выпустили Switch OLED в стиле Zelda вместе с Tears of the Kingdom.

Долгожданный ремейк Ocarina of Time кажется идеальным поводом для возобновления этой традиции, особенно если Nintendo действительно делает на него большую ставку, о чем свидетельствует большой бюджет. Игра заслуживает не меньшего, будучи самым высоко оценённым проектом на Metacritic с почти непревзойдённым средним баллом 99.