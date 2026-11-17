Спустя всего несколько дней после выхода ремейка The Legend of Zelda: Ocarina of Time на Nintendo Switch 2 игроки нашли способы запустить игру на ПК. Для этого используются как эмуляторы, так и инструменты рекомпиляции, позволяющие запускать игру нативно, без эмуляции консоли. Создатели этих инструментов настаивают, что пользователи должны сами предоставлять файлы игры - то есть фактически купить ее перед запуском на ПК. ПК. Портал IGN опросил юристов, чтобы выяснить, сможет ли Nintendo засудить создателей этих инструментов.

По данным издания, многие из эмуляторов и инструментов были созданы с помощью ИИ, что объясняет небывалую скорость их появления. Некоторые игроки уже успели организовать неофициальный мультиплеер. Однако, как отмечается в материале, использование ИИ вызывает вопросы к качеству и безопасности таких портов.

Главный вопрос - отреагирует ли Nintendo, известная своей судебной активностью. Компания уже добилась закрытия эмулятора Yuzu и начала удалять эмуляторы Switch 2. Юристы, опрошенные IGN, сходятся во мнении, что простой факт существования эмулятора сам по себе не является нарушением: прецедент 2000 года (Sony против создателя эмулятора PlayStation) подтверждает законность эмуляции и обратной разработки консолей. Если инструмент не содержит украденных торговых секретов или чужой интеллектуальной собственности, запретить его будет сложно.

Тем не менее, по словам экспертов, Nintendo, скорее всего, попытается найти лазейки - например, через DMCA (закон об авторском праве в цифровую эпоху), который запрещает обход технических средств защиты. Именно на этот закон компания опиралась в деле против Yuzu. Кроме того, Nintendo уже начала удалять с YouTube видео с демонстрацией ПК-порта ремейка по жалобам на нарушение авторских прав.

Отдельный вопрос - законность действий самих пользователей. По мнению одних юристов, лицензионное соглашение Nintendo может быть оспорено в суде; по мнению других, обход DRM и декомпиляция кода являются нарушением вне зависимости от того, куплена ли игра официально. Эксперты также расходятся в оценке того, насколько безопасно делиться инструкциями по запуску игры на ПК: обучение само по себе может быть законным, но распространение инструментов обхода защиты - уже нет.

Судьба ПК-порта ремейка Ocarina of Time будет зависеть от того, как именно созданы инструменты для его запуска. Если в них обнаружат код, фигурировавший в деле Yuzu, у Nintendo появится больше рычагов давления. Однако, как отмечает издание, даже если Nintendo попытается "заткнуть джинна обратно в бутылку", сделать это будет непросто.