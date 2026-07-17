Предзаказы на ремейк The Legend of Zelda: Ocarina of Time могут стартовать в августе - фанаты ждут первые кадры игры

В сети появилась новая возможная утечка, связанная с ремейком The Legend of Zelda: Ocarina of Time для Nintendo Switch 2. Согласно информации, которую обнаружили пользователи в базе GameStop, предзаказы на игру могут открыться уже 4 августа.

Если данные окажутся верными, Nintendo может вскоре представить полноценную демонстрацию проекта. Пока фанаты видели лишь короткий фрагмент игры, показанный во время июньской Nintendo Direct, а официальных подробностей о ремейке остаётся крайне мало.

Ранее внимание игроков привлекло быстро удалённое описание на сайте Nintendo, где проект назывался полноценным ремейком классики с обновлённой графикой, новым дизайном и сохранением оригинального игрового опыта. Это может указывать на то, что компания не планирует полностью менять структуру игры 1998 года и сохранит традиционное прохождение с исследованием подземелий.

Таким образом, вряд ли стоит ожидать переосмысления в духе Breath of the Wild или Tears of the Kingdom с открытым миром. Вместо этого фанаты рассчитывают на современные улучшения: обновлённое управление, более удобный интерфейс и технические улучшения, которые сделают путешествие по Хайрулу комфортнее.

Официально подтверждено лишь то, что ремейк выйдет эксклюзивно для Nintendo Switch 2 в течение 2026 года. Nintendo пока не объявляла дату выхода и не комментировала возможные сроки начала предзаказов, поэтому информация о 4 августа остаётся неподтверждённой утечкой.