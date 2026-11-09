Продюсер Zelda призвал молодых разработчиков не бояться отходить от проверенных идей серии

Продюсер The Legend of Zelda Хидемаро Фудзибаяси считает, что будущее франшизы зависит от готовности разработчиков экспериментировать, а не повторять уже найденные решения. В интервью Polygon он рассказал, что старается поощрять молодых сотрудников искать новые идеи и не воспринимать предыдущие игры серии как ограниченный набор возможных направлений.

Фудзибаяси напомнил, что Zelda неоднократно менялась вместе с развитием технологий. Переход к трёхмерному пространству в Ocarina of Time, управление мечом с помощью движений в Skyward Sword, а затем открытый мир Breath of the Wild и свобода взаимодействия с окружением в Tears of the Kingdom — всё это стало результатом экспериментов, которые когда-то казались перспективными самим разработчикам.

Продюсер отметил, что в разговорах с молодыми коллегами часто поднимает вопрос о том, насколько интересна та или иная идея. Он также предлагает им задуматься, не использовалась ли похожая механика уже в предыдущих играх. Однако смысл таких обсуждений не в том, чтобы запретить повторение удачных решений, а в том, чтобы команда не считала творческий потенциал серии исчерпанным.

Позиция Фудзибаяси особенно интересна на фоне успеха более традиционного подхода к Zelda. При этом история франшизы показывает, что её самые заметные перемены нередко рождались именно из готовности отказаться от привычной формулы. Какой будет следующая большая игра серии, Nintendo пока не сообщала.