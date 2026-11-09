Продюсер Zelda призвал молодых разработчиков не бояться отходить от проверенных идей серии

Продюсер The Legend of Zelda Хидемаро Фудзибаяси считает, что будущее франшизы зависит от готовности разработчиков экспериментировать, а не повторять уже найденные решения. В интервью Polygon он рассказал, что старается поощрять молодых сотрудников искать новые идеи и не воспринимать предыдущие игры серии как ограниченный набор возможных направлений.
Фудзибаяси напомнил, что Zelda неоднократно менялась вместе с развитием технологий. Переход к трёхмерному пространству в Ocarina of Time, управление мечом с помощью движений в Skyward Sword, а затем открытый мир Breath of the Wild и свобода взаимодействия с окружением в Tears of the Kingdom — всё это стало результатом экспериментов, которые когда-то казались перспективными самим разработчикам.
Продюсер отметил, что в разговорах с молодыми коллегами часто поднимает вопрос о том, насколько интересна та или иная идея. Он также предлагает им задуматься, не использовалась ли похожая механика уже в предыдущих играх. Однако смысл таких обсуждений не в том, чтобы запретить повторение удачных решений, а в том, чтобы команда не считала творческий потенциал серии исчерпанным.
Позиция Фудзибаяси особенно интересна на фоне успеха более традиционного подхода к Zelda. При этом история франшизы показывает, что её самые заметные перемены нередко рождались именно из готовности отказаться от привычной формулы. Какой будет следующая большая игра серии, Nintendo пока не сообщала.
главное делать больше агушагейминга, фанаты схвают
Ну сам то он конечно фантанирует от новых идей