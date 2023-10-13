Проект Ocarina of Time UE5 получил новую версию, которая соединяет Какарико с Тропой Горы Смерти и Городом Горонов

Фанатский проект The Legend of Zelda: Ocarina of Time на UE5 получил новую версию, которая соединяет деревню Какарико с Тропой Горы Смерти и Городом Горонов.
Мы несколько раз освещали этот амбициозный проект цифрового художника CryZENx, и теперь художник выпустил новую версию своего проекта, работающую на последней версии игрового движка Epic. Предыдущая версия этого фанатского римейка позволяла игрокам исследовать первое подземелье игры (знаковое Дерево Деку), а эта последняя версия позволяет игрокам исследовать деревню Какарико, Тропу Горы Смерти и дом горонов неподалеку от Горы Смерти — Город Горонов.
Последнюю версию ремейка Ocarina of Time Fan Remake можно загрузить через сервер Discord создателя. В ремейке игроки могут сражаться с различными врагами, исследовать окружающую среду, собирать предметы и разговаривать с неигровыми персонажами. Кроме того, он предлагает систему инвентаря и несколько кат-сцен. Это амбициозный проект, и поскольку мы, скорее всего, никогда не получим полноценную версию или ремейк для ПК, это будет лучшим вариантом для вас, чтобы испытать обновленную версию Ocarina of Time на ПК.
Первоначально выпущенная в 1998 году для Nintendo 64, The Legend of Zelda: Ocarina of Time считается одной из лучших когда-либо созданных видеоигр и одной из лучших (если не САМОЙ) игр серии Zelda. Обновлённая версия для Nintendo 3DS была выпущена ещё в 2011 году.
Знаю, что не по теме, но! Кто-нибудь запилит уже новость, что сегодня российский производитель ОС Astra Linux компания Астра осуществила IPO на МосБирже, торги акциями начнутся через пол часа от даты/времени написания этого комментария.
лол тут прям можно пикчи комичные делать ожидание/реальность для движка ue5 xD типа пол ынтырнета завалено видяшками и картиньками ультра реалистичных миров а тут кал какойто мультяшный но на ue5 xD