Размер ремейка The Legend of Zelda: Ocarina of Time будет в 800 раз больше культового оригинала

Стал известен размер загружаемого дистрибутива ремейка культовой приключенческой игры The Legend of Zelda: Ocarina of Time для консоли Nintendo Switch 2. Согласно полученным данным, обновленная версия классического шедевра займет около 27 ГБ.

Этот показатель наглядно демонстрирует технологическую пропасть между поколениями. Для сравнения, оригинальная Ocarina of Time, выпущенная в 1998 году для приставки Nintendo 64, целиком помещалась на картридж объемом всего 32 МБ. Таким образом, размер современного ремейка превышает объем оригинала более чем в 840 раз. Существенный вес обусловлен внедрением текстур высокого разрешения, детализированных трехмерных моделей, оркестрового саундтрека и полноценной голосовой озвучки сюжетных кат-сцен.

Примечательно, что ремейк Ocarina of Time оказался тяжелее даже масштабных флагманских песочниц серии в версиях для новой платформы:

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Switch 2 Edition) — 20 ГБ;

The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Switch 2 Edition) — 24 ГБ;

The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake — 27 ГБ.

Единственным проектом по франшизе, превосходящим ремейк по объему файлов на Switch 2, остается масштабный мусоу-экшен Hyrule Warriors: Age of Imprisonment, размер которого составляет 43,5 ГБ.

Выход ремейка The Legend of Zelda: Ocarina of Time запланирован на 5 ноября для Nintendo Switch 2.