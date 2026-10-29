Разработчики ремейка Zelda: Ocarina of Time не играли в оригинал 1998 года

В интервью изданию Japan Today продюсер Эйдзи Аонума рассказал, что часть более молодых участников команды, отвечающей за ремейк The Legend of Zelda: Ocarina of Time, никогда не играла в классическую версию 1998 года.

По словам ветерана Nintendo, отсутствие ностальгии у этих специалистов привнесло свежий взгляд в творческий процесс создания новой версии. В ходе беседы Аонума подчеркнул, что преданность разработчиков нового поколения делу модернизации геймплея стала решающим фактором для запуска проекта:

«Именно благодаря этим молодым людям, думавшим о том, как наилучшим образом адаптировать игру и сделать ее увлекательной с первых секунд, как только берешь в руки контроллер, этот ремейк и появился на свет».

Такое внимание к практическому опыту напрямую отражается на улучшениях переосмысления, которое было создано с нуля в честь 40-летия франшизы. Проект предлагает совершенно новое художественное направление, свободную камеру, улучшенную систему прыжков и мгновенные загрузки. Кроме того, в игре реализована поддержка микрофона консоли для игры на окарине, а также полная локализация с текстом и дубляжом на бразильском португальском языке.

Игра, изначально выпущенная для Nintendo 64 и адаптированная для портативных консолей в 2011 году в виде The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D, повествует о путешествии Линка во времени по королевству Хайрул. По сюжету герою необходимо пробудить Мудрецов, чтобы помешать злодею Ганондорфу захватить силу Трифорса.

Ремейк The Legend of Zelda: Ocarina of Time выйдет эксклюзивно на Nintendo Switch 2 уже 5 ноября 2026 года.