Разработка фанатского ремейка The Legend of Zelda: Ocarina of Time для ПК прекращена

В течение последних нескольких лет мы освещали множество версий фанатского ремейка The Legend of Zelda: Ocarina of Time на движке Unreal Engine 5 от CryZENx. Увы, похоже, проект подошел к концу. Несколько дней назад CryZENx официально объявила о завершении разработки фанатского ремейка. В результате никаких дальнейших обновлений или новых версий публиковаться не будет.

Хорошая новость заключается в том, что все предыдущие демоверсии этого проекта доступны для скачивания. И, если вам интересно, нет, Nintendo не отправляла моддеру письмо с требованием прекратить работу.

Причина, по которой CryZENx решила прекратить работу над проектом, проста. В настоящее время ведётся разработка официального ремейка The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Итак, по его словам, нет смысла тратить дополнительное время на этот фанатский ремейк.

В некотором смысле, CryZENx на шаг или два опережает Nintendo. Вместо того чтобы ждать потенциального письма с требованием прекратить противоправные действия, он решил завершить проект на своих условиях. Это, очевидно, разочарует многих поклонников Zelda на ПК. Но так обычно и бывает с подобными проектами.