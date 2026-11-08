Ремейк Ocarina of Time для Nintendo Switch 2 перенесли на ПК без эмуляторов с помощью проекта Hookshot

Энтузиасты представили открытый проект Hookshot, предназначенный для нативного запуска версии The Legend of Zelda: Ocarina of Time для платформы Nintendo Switch 2 на персональных компьютерах под управлением Windows и Linux. В отличие от традиционных эмуляторов, программа не эмулирует архитектуру целевой системы в реальном времени, а выполняет статическую рекомпиляцию исполняемого кода ARM64 напрямую в инструкции языка C с последующей сборкой стандартного бинарного файла для целевой операционной системы. Низкоуровневые вызовы графического интерфейса NVN2 перенаправляются на графический конвейер Vulkan 1.3, а шейдеры микроархитектуры Ampere транслируются в формат SPIR-V.

Hookshot представляет собой статическую рекомпиляцию. Исходный код игры транслируется в C и компилируется в программу для Windows, системное программное обеспечение консоли реализуется заново, а графика Switch 2 перестраивается на базе Vulkan.

- NotRexed, ведущий разработчик проекта Hookshot

Репозиторий распространяется под свободной лицензией GPL-3.0 и строго соблюдает юридические границы, не включая в себя защищенные авторским правом файлы самой игры, цифровые ключи или готовые скомпилированные сборки. Для генерации исполняемого файла пользователю необходимо предоставить оригинальный образ игры в формате nup либо распакованные каталоги romfs и exefs определенной ревизии. Вся процедура распаковки, трансляции кода и компиляции шейдеров выполняется локально на компьютере игрока через инструмент Hookshot Builder, который поставляется со встроенным набором инструментов llvm-mingw и не требует установки пакетов Visual Studio.

За последние дни проект получил масштабную серию обновлений, кульминацией которой стал выход релизов 2.0.0 и 2.0.2. Разработчики добавили встроенный лаунчер с функцией фонового обновления, позволяющей догружать только измененные компоненты и пересобирать проект за 3 минуты вместо начальных 40 минут. Кроме того, разделение очередей синхронизации для графического интерфейса NVN позволило поднять общую частоту кадров примерно на 45%. На тестовой конфигурации с процессором Ryzen 5 7600X и видеокартой GeForce RTX 4060 Ti в стартовой локации Kokiri Forest базовая производительность выросла с 33 до 47 кадров в секунду.

Существенным доработкам подверглась визуальная составляющая. В проект добавили полноценный режим отображения для мониторов сверхширокого формата с пропорциями 21:9 и 32:9, при котором движок расширяет угол обзора и дорисовывает сцену по бокам, не растягивая центральные элементы интерфейса и видеовставки. Команде также удалось восстановить работу алгоритмов отсечения геометрии, благодаря чему в мир вернулись кроны деревьев, трава, падающие листья и зеленая гладь водоема, а также исчезли резкие однокадровые вспышки и чрезмерно плотный белый туман.

Свежая версия 2.0.2 сосредоточилась на устранении критических проблем на графических чипах AMD и Intel. Из-за архитектурных различий блоки вычислений ранее уходили в бесконечные циклы сравнения и обмена данных, вызывая зависания видеокарт Radeon RX 6600 в локации Deku Tree. Разработчики жестко ограничили число попыток таких операций и добавили недостающие трансляторы для вычислительных программ. Для систем без специализированных матричных блоков реализовали альтернативный шейдерный путь масштабирования вступительных видеороликов вместо требовательных нейросетевых фильтров.

Встроенное меню настроек, вызываемое клавишей Insert или центральной кнопкой геймпада, предлагает профили качества графики для видеокарт с памятью от 4 до 16 ГБ, алгоритмы апскейлинга, генерацию кадров до 4x и ручную привязку клавиш с поддержкой вибрации на геймпадах Xbox и DualSense. Версия для Linux оформилась в виде готового пакета AppImage со встроенными библиотеками рендеринга на базе Mesa или проприетарного стека NVIDIA с обязательной поддержкой меш-шейдеров.

На текущем этапе проект сохраняет статус экспериментального, а стабильное прохождение подтверждено преимущественно в пределах начальных локаций. Разработчики продолжают оптимизировать задержки при компиляции шейдеров во время первого посещения новых областей и готовятся к полномасштабным тестам на открытых пространствах Hyrule Field.