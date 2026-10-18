Ремейк Ocarina of Time получит новые квесты, усложнённые мини-игры и изменённые подземелья

Ремейк The Legend of Zelda: Ocarina of Time, похоже, не ограничится обновлённой графикой. По данным с превью, Nintendo добавила в игру несколько новых элементов, которые сделают возвращение в Хайрул интереснее даже для тех, кто проходил оригинал много раз.

Например, в Городском замке Хайрула торговец в лавке зелий теперь будет в панике из-за притаившегося жука. Он даст Линку пустую бутылку, чтобы её поймать. Если выполнить просьбу, бутылка останется у игрока, и торговец предложит наполнить её лечебным красным зельем. Это не многоэтажный квест в духе современных игр и, похоже, без журнала заданий, но показывает, что Nintendo готовит свежие занятия даже для ветеранов.

Кроме того, в игре появится более сложная версия тира, где на поражение целей отводится гораздо меньше времени. Это намекает на новые уровни сложности в мини-играх. Также в Лесном храме есть небольшие, но заметные изменения планировки — старые подземелья больше не получится пройти на автопилоте.