Ремейк Ocarina of Time вернул себе 96 баллов на Metacritic - спустя два дня после падения до 95

Ремейк The Legend of Zelda: Ocarina of Time для Nintendo Switch 2 восстановил свой рейтинг до 96 баллов. Это произошло 16 ноября - через два дня после того, как оценка игры временно опустилась до 95. Причиной падения стал единственный отзыв Slant Magazine с оценкой 70 баллов, опубликованный на фоне 119 обзоров. Именно он понизил средний балл игры на один пункт, что вызвало негодование в сообществе фанатов игры.

Ключевым фактором стало поступление новых положительных рецензий. После публикации еще пяти обзоров (общее число выросло до 124) средний балл снова поднялся до 96. Этого оказалось достаточно, чтобы компенсировать влияние одной низкой оценки.

Возвращение 96 баллов фанаты восприняли как восстановление справедливости. Основной мишенью критики остаётся Slant Magazine: пользователи напоминают, что издание уже ставило 70 баллов Red Dead Redemption 2 и Cyberpunk 2077 на фоне всеобщих 90+, и называют такие обзоры "рецензиями ради кликов".

Пока фанаты Zelda празднуют восстановление справедливости, внимание индустрии уже переключается на другой релиз. Ожидания вокруг оценки GTA 6 зашкаливают. Предыдущие части серии и Red Dead Redemption 2 стабильно брали планку в 95+ на Metacritic, а сама Ocarina of Time 1998 года до сих пор удерживает абсолютный рекорд сайта - 99 баллов. Сможет ли GTA 6 побить рекорд оригинала или хотя бы ремейка - узнаем уже в среду, 18 ноября.