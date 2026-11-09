Ремейк The Legend of Zelda: Ocarina of Time показал рекордный старт в Великобритании

5 ноября 2026 года на прилавках магазинов появилась обновленная версия легендарной экшен-адвенчуры The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Релиз эксклюзива для консоли Switch 2 обернулся для Nintendo оглушительным успехом: игра с первых дней демонстрирует выдающиеся коммерческие результаты.

Согласно свежим аналитическим данным, обновленная Ocarina of Time показала второй лучший старт в истории франшизы Zelda на рынке Великобритании, уступив пальму первенства лишь невероятно успешной Tears of the Kingdom.На данный момент статистика учитывает только диски и картриджи в розничных магазинах, без учета цифрового сегмента.

Тем не менее за дебютную неделю физические продажи новинки на 35% обошли показатели Breath of the Wild. Достичь уровня Tears of the Kingdom ремейку пока не удалось — его тираж составил примерно половину от этого результата, что эксперты объясняют закономерной разницей в размере пользовательской базы оригинальной Switch и новой Switch 2.

Тем не менее игра уже успела вписать свое имя в историю британского ритейла, зафиксировав самый быстрый темп розничных продаж среди всех релизов 2026 года. И хотя этот рекорд, скорее всего, падет после долгожданного выхода Grand Theft Auto 6, в ближайшие недели лидерство Nintendo на рынке Великобритании останется непоколебимым.