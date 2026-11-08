Ремейк The Legend of Zelda: Ocarina of Time стал самой высокооценной игрой в истории на Metacritic по оценкам игроков

Ремейк культовой The Legend of Zelda: Ocarina of Time для Nintendo Switch 2 официально занял первое место в списке лучших игр всех времен по версии пользователей Metacritic. Согласно данным агрегатора, пользовательская оценка ремейка достигла 9.7 балла на основе более чем 2000 отзывов. Таким образом, игра сместила с вершины Clair Obscur: Expedition 33 (9.4 балла) и заняла первое место. Следом идет классическая Silent Hill 2 (9.3 балла).
Ремейк вышел 5 ноября 2026 года и уже собрал тысячи оценок. Критики также высоко оценили игру: Metascore составляет 96 баллов - один из лучших показателей 2026 года и один из самых высоких в истории сайта (оригинал 1998 года по-прежнему удерживает рекорд с 99 баллами) .
В сообществе уже активно обсуждают, сможет ли грядущая Grand Theft Auto 6 потеснить новый рекорд. Пока же Ocarina of Time Remake уверенно занимает вершину пользовательского рейтинга Metacritic.
Гейспедиция, Сайлет, Резьба
Бл, какая же это все куйня
Вот почему игровая индустрия в полной жопе! Потому что высокие оценки ставят самым дерьмовым играм! Единственная игра из этого списка, которая абсолютно заслуженно получила свои оценки, это СХ 2! Тут без нареканий. Шедевр это меньшее что про нее можно сказать. Остальное, либо средние игры, как вторая и четвертая, либо откровенное дерьмо, как первая и пятая.