Ремейк The Legend of Zelda: Ocarina of Time стал самой высокооценной игрой в истории на Metacritic по оценкам игроков

Ремейк культовой The Legend of Zelda: Ocarina of Time для Nintendo Switch 2 официально занял первое место в списке лучших игр всех времен по версии пользователей Metacritic. Согласно данным агрегатора, пользовательская оценка ремейка достигла 9.7 балла на основе более чем 2000 отзывов. Таким образом, игра сместила с вершины Clair Obscur: Expedition 33 (9.4 балла) и заняла первое место. Следом идет классическая Silent Hill 2 (9.3 балла).

Ремейк вышел 5 ноября 2026 года и уже собрал тысячи оценок. Критики также высоко оценили игру: Metascore составляет 96 баллов - один из лучших показателей 2026 года и один из самых высоких в истории сайта (оригинал 1998 года по-прежнему удерживает рекорд с 99 баллами) .

В сообществе уже активно обсуждают, сможет ли грядущая Grand Theft Auto 6 потеснить новый рекорд. Пока же Ocarina of Time Remake уверенно занимает вершину пользовательского рейтинга Metacritic.