Ремейк Zelda: Ocarina of Time по объёму продаж уже превзошёл 13 других игр серии за всё время их существования

Ремейк The Legend of Zelda: Ocarina of Time для консоли Nintendo Switch 2 всего за четыре дня после выхода разошёлся тиражом, превышающим показатели 13 предыдущих игр франшизы. Как сообщила компания Nintendo, после релиза, состоявшегося 5 ноября 2026 года, продажи игры по всему миру превысили 5,2 миллиона копий, что делает её самым быстропродаваемым самостоятельным проектом на этой консоли.

В этот показатель включены как физические, так и цифровые копии. Таким образом, ремейк достиг отметки, которую некоторые более старые игры серии Zelda не смогли преодолеть за весь период своего присутствия на рынке.

Согласно историческим данным о продажах, которыми поделился пользователь соцсети X под ником Pierre485, стартовые показатели новинки уже превзошли продажи 13 других игр серии The Legend of Zelda за всё время их существования.

В их число входит The Legend of Zelda: Phantom Hourglass, разошедшаяся тиражом 4,76 миллиона копий на Nintendo DS. Ремейк также обошёл A Link to the Past (4,61 миллиона проданных копий) и The Wind Waker (4,43 миллиона копий).

Кроме того, результат ремейка Ocarina of Time менее чем за неделю превысил показатели The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, продажи которой составили 4,09 миллиона копий.

Pierre485 также отметил несколько рубежей, к которым может приблизиться новая игра для Switch 2. Оригинальная The Legend of Zelda для NES была продана тиражом 6,51 миллиона копий, а версия Ocarina of Time для Nintendo 64 за всё время разошлась в количестве 7,6 миллиона экземпляров.

Продажи The Legend of Zelda: Twilight Princess (на платформах Wii и GameCube) достигли 8,93 миллиона копий — этот показатель пока остаётся недосягаемым для нового ремейка.

Аналитик игровой индустрии Дэниел Ахмад добавил, что, судя по коммерческим результатам, ремейк приобрели примерно 20% владельцев консоли Nintendo Switch 2. Ахмад также отметил, что Ocarina of Time уже стала второй по продажам игрой на консоли, хотя на момент фиксации этих данных она была доступна всего четыре дня.

Благодаря тому, что на старте было продано более 5,2 млн копий, ремейк значительно приблизился к общему показателю продаж оригинальной игры для Nintendo 64 (7,6 млн экземпляров). Кроме того, он имеет все шансы превзойти суммарные показатели продаж ряда других крупных игр серии.