Ремейк Zelda: Ocarina of Time работает на Switch 2 со стабильными 60 FPS и разрешением до 1440p

Согласно новому техническому анализу от Digital Foundry, ремейк The Legend of Zelda: Ocarina of Time работает на консоли Nintendo Switch 2 с практически стабильной частотой 60 кадров в секунду. В стационарном режиме (при подключении к телевизору) игра поддерживает разрешение вплоть до 1440p, хотя по качеству изображения в некоторых аспектах она всё же уступает ожиданиям.

Анализ производительности, проведённый Digital Foundry, показал, что при подключении к телевизору игра использует динамическое масштабирование разрешения. Оно может достигать 1440p, но в наиболее требовательных сценах снижается примерно до 1080p.

В портативном режиме разрешение игры варьируется от 720p до 1080p. При таком формате игры наблюдаются некоторые визуальные компромиссы: например, более агрессивные настройки детализации объектов и сниженное качество фильтрации текстур.

По сравнению с предыдущими версиями, ремейк демонстрирует значительный прогресс в плане частоты кадров. Оригинальная игра для Nintendo 64 работала при 20 FPS в разрешении 320×240, а ремейк для Nintendo 3DS был нацелен на 30 FPS при разрешении 400×240.

Специалисты Digital Foundry отметили, что на Switch 2 целевой показатель в 60 FPS удерживается очень стабильно — как в стационарном, так и в портативном режиме. Были замечены лишь незначительные «запинки», связанные с подгрузкой данных; эксперты также подчеркнули, что благодаря такой стабильности поддержка технологии переменной частоты обновления здесь практически не требуется.

Что касается качества изображения, то здесь у ремейка есть слабые стороны. Несмотря на то что Nintendo Switch 2 поддерживает технологию масштабирования Nvidia DLSS, в данной игре используются сглаживание SMAA и алгоритм AMD FSR1.

По мнению Digital Foundry, такой подход приводит к заметному мерцанию и проблемам с резкостью картинки. Издание сравнило визуальное исполнение с версией The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom для Switch 2, которая демонстрирует схожие характеристики качества изображения.

Критике также подверглась реализация поддержки HDR. Специалисты Digital Foundry сравнили проект с играми серии Mario Kart и Donkey Kong для консоли Switch 2, отметив, что результаты оказались довольно посредственными.

В ходе технического анализа также возникло предположение, что в ремейке могут использоваться технологии, заимствованные из Breath of the Wild, хотя в Digital Foundry не смогли подтвердить, действительно ли в этих играх применяется одна и та же технологическая база.

Ремейк The Legend of Zelda: Ocarina of Time выйдет эксклюзивно для Nintendo Switch 2 — 5 ноября 2026 года.