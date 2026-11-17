Ремейк The Legend of Zelda: Ocarina of Time вышел совсем недавно — 5 ноября, но уже возглавил топ продаж на физических носителях за этот год в США. Правда, до релиза GTA 6 остаётся всего пара дней, так что это достижение явно под угрозой.

Аналитик Circana Мэт Пискателла поделился статистикой продаж по 7 ноября включительно. По его данным, ремейк Ocarina of Time стал первой физической игрой в США, чей тираж превысил 1 миллион копий со времён Zelda: Tears of the Kingdom в 2023 году. Если у кого-то и были сомнения, эти цифры подтверждают безусловный коммерческий успех проекта. И всё же с выходом GTA 6 на горизонте дни Ocarina of Time в статусе главного бестселлера года, скорее всего, сочтены.

Конечно, можно возразить, что у GTA 6 не будет полноценного дискового издания. Игра выходит в формате «код в коробке» (code-in-box): покупатель получает физический бокс, но внутри лежит лишь ваучер на скачивание. По сути, это цифровой ключ в упаковке для коллекционеров. Однако в следующем посте в Bluesky Пискателла уточнил, что Circana засчитывает такие издания как физические продажи. Так что GTA 6 точно попадёт в этот зачёт — по крайней мере, по методике агентства.

Высокий спрос на картриджи с ремейком Ocarina of Time вполне ожидаем. Тут сыграли роль и сильная ностальгия, и восторженные отзывы критиков. В рецензиях крупных игровых изданий игру называют «ремейком на века, который сочетает очарование и сказочность оригинала с более понятным геймплеем и потрясающей графикой». А также отмечают её бережное отношение к классике:

Она всё так же неподвластна времени. Разработчикам удалось воссоздать одну из самых красивых игр в истории, не растеряв магию оригинала 1998 года, а лишь приумножив её. Новая озвучка диалогов, обновлённые подземелья, свежие головоломки — Хайрул ещё никогда не ощущался настолько живым.