Ремейк Zelda: Ocarina of Time всё ближе к анонсу даты - в сеть утек дизайн юбилейной Switch 2

Nintendo пока не раскрывает дату выхода ремейка The Legend of Zelda: Ocarina of Time, но, похоже, подготовка к полноценной презентации игры уже идёт. В сети появились изображения упаковки специальной версии Nintendo Switch 2 и Pro Controller, посвящённых 40-летию серии.

Сами утечки пока не подтверждают дату релиза, однако их появление может указывать на то, что Nintendo готовит новую маркетинговую кампанию. Ранее компания показала лишь короткий тизер ремейка, оставив подробности на будущее.

Игра должна выйти в 2026 году, но точная дата по-прежнему неизвестна. Одним из наиболее вероятных моментов для новых подробностей могут стать ближайшие крупные игровые мероприятия — Gamescom или Tokyo Game Show в сентябре.