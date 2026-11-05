Ремейк Zelda: Ocarina of Time запустили на ПК через эмулятор Switch 2 ещё до официального выхода

Джейлбрейк для Switch 2 уже позволил запускать на ПК такие игры, как Mario Kart World. Однако для Nintendo последние события могут стать поводом для серьёзного беспокойства: ещё до официального выхода ремейка Zelda: Ocarina of Time в сети появились видеоролики, демонстрирующие его работу на настольных компьютерах.

В одном из примеров пользователь социальных сетей опубликовал кадры Ocarina of Time, запущенной через эмулятор Lichii (Switch 2). Производительность далека от идеала: игра постоянно «фризит», а частота кадров варьируется от 20 до 60 fps. Цветопередача также сильно искажена — цвета выглядят настолько блеклыми, что главного героя, Линка, порой едва можно разглядеть. С другой стороны, качество звука впечатляет: фоновая музыка воспроизводится без перебоев.

Хотя хакерам пока не удалось добиться полноценного эксплойта ядра системы, прогресс в сфере создания любительского ПО (homebrew) идет стремительно. Особое внимание привлёк джейлбрейк ns2jb, использующий уязвимость в файловой системе консоли. Это позволяет хакерам модифицировать игры для актуальной платформы или создавать их дампы. Помимо записи игрового процесса на ПК, энтузиастам также удалось извлечь файлы из ремейка Ocarina of Time.

Новый эмулятор Lichii берет своё начало от программ предыдущего поколения, таких как Yuzu, которые в своё время способствовали процветанию пиратства на оригинальной консоли Switch. До сих пор Nintendo удавалось избегать подобного сценария, но ситуация может измениться. Помимо Mario Kart World, под удар попала ещё одна игра от внутренних студий Nintendo — Donkey Kong Bananza, которая также стала доступна на других платформах. Разница заключается в том, что ремейк Zelda: Ocarina of Time запускается через эмулятор ещё до официального выхода игры, намеченного на 5 ноября. Некоторые розничные продавцы отправили физические копии игры раньше срока или разрешили забрать их до даты релиза, что привело к утечкам. И хотя объем предзаказов, по всей видимости, бьёт рекорды, для компании сейчас крайне важно получить прибыль. Впрочем, пока производительность на ПК остаётся неудовлетворительной, многие игроки предпочтут остаться на портативной консоли.