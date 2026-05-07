Слух: ремейк Zelda: Ocarina of Time для Switch 2 может быть разделен на две части

Инсайдер Нэш Уидл (Nash Weedle), чья репутация, к сожалению, в лучшем случае неоднозначна, опубликовал подробности о ремейке The Legend of Zelda: Ocarina of Time, о котором ранее сообщал NateTheHate. Уидл утверждает, что ремейк создается с нуля специально для Nintendo Switch 2. По его словам, он услышал о проекте еще в 2022 году, но до этого момента воздерживался от комментариев.

К разработке якобы снова привлекли студию Monolith Soft, а официальный анонс ожидается на презентации Nintendo Direct в июне 2026 года с последующим релизом в конце года. Уидл также предположил, что игру могут разделить на две части по аналогии с Final Fantasy 7 Remake: первая будет посвящена приключениям Линка-ребенка, а вторая — взрослого Линка. Впрочем, в последнем пункте он сам не до конца уверен.

Важно отметить, что эти данные остаются на уровне слухов и не имеют официального подтверждения от Nintendo. Фанатам рекомендуется относиться к информации с осторожностью до официального заявления компании.