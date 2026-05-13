Слухи о ремейке The Legend of Zelda: Ocarina of Time могут лишить Nintendo главного козыря - эффекта неожиданности

Информация о возможном ремейке The Legend of Zelda: Ocarina of Time, появившаяся в утечках, может серьёзно повлиять на планы Nintendo. По мнению бывших сотрудников компании, подобные ранние раскрытия — один из худших сценариев для издателя.

Nintendo традиционно делает ставку на внезапные анонсы, превращая презентации в крупные события. Однако последние утечки, включая слухи о новых проектах и ремейках, фактически лишают компанию этого преимущества. В частности, обсуждение возможного возвращения Ocarina of Time началось задолго до официальных заявлений.

Ситуация усугубилась тем, что часть предыдущих утечек уже подтвердилась, что повысило доверие к новым слухам. На этом фоне многие игроки уверены, что ремейк действительно находится в разработке, а значит эффект неожиданности уже во многом потерян.

По мнению экспертов, для Nintendo это особенно чувствительно: компания годами выстраивала стратегию, где внезапные анонсы играют ключевую роль в формировании ажиотажа. Когда подобные планы становятся известны заранее, их влияние заметно снижается.

В итоге даже если ремейк будет официально представлен в ближайшее время, его восприятие может оказаться уже не таким ярким — просто потому, что игроки будут к этому готовы.