Сообщается, что в ремейке Zelda: Ocarina of Time для Switch 2 используется AMD FSR 1.0, а не DLSS

По имеющимся данным, в ремейке The Legend of Zelda: Ocarina of Time для консоли Nintendo Switch 2 для масштабирования изображения используется технология AMD FSR 1.0, а для сглаживания — метод SMAA, вместо технологии Nvidia DLSS. Об этом сообщил пользователь SuperMetalDave64 в социальной сети X.

Согласно его публикации, игроки могут получить доступ к соответствующей информации о графических настройках в меню консоли Switch 2, если игра была предварительно заказана или установлена. Судя по всему, Nintendo предпочла использовать более старое решение для пространственного масштабирования (spatial upscaling) вместо встроенной в консоль технологии реконструкции изображения на базе искусственного интеллекта.

SuperMetalDave64 выразил удивление тем, что спустя почти полтора года после выхода Switch 2 компания Nintendo по-прежнему не использует DLSS. Впрочем, автор сообщения также отметил, что для данной конкретной игры это решение, возможно, не имеет существенного практического значения.

Такой выбор выглядит примечательно, учитывая аппаратные возможности Switch 2. Консоль Nintendo оснащена специализированным процессором на базе архитектуры Nvidia Ampere, который включает тензорные ядра и аппаратные блоки для трассировки лучей, что позволяет разработчикам задействовать DLSS для улучшения качества реконструкции изображения.

Технология DLSS предназначена для получения более чёткого изображения при более низком внутреннем разрешении рендеринга. Это позволяет играм достигать высокого выходного разрешения без тех высоких требований к производительности, которые предъявляет «нативный» рендеринг. Кроме того, данная технология помогает разработчикам находить баланс между качеством изображения, частотой кадров и энергопотреблением — что особенно важно в портативном режиме.

В свою очередь, AMD FSR 1.0 использует метод пространственного масштабирования, в отличие от основанной на ИИ реконструкции в DLSS. Сглаживание краёв при этом выполняется отдельно с помощью алгоритма SMAA; таким образом, в данном случае применяется более традиционный подход к обработке изображения.

Ремейк The Legend of Zelda: Ocarina of Time должен выйти 5 ноября 2026 года эксклюзивно для Nintendo Switch 2.