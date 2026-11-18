Геймдиректор NieR: Automata Йоко Таро рассказал в соцсетях, что приобрел физическое издание свежего ремейка The Legend of Zelda: Ocarina of Time для Switch 2. По словам разработчика, он просто не мог пройти мимо новинки, поскольку классический приключенческий экшен 1998 года напрямую повлиял на его собственное творчество.

«Раньше у меня была The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Эта игра оказала настолько огромное влияние на создание NieR, что у меня просто не было выбора, кроме как купить ремейк», — признался Таро.

Японский геймдизайнер уверен, что проект Nintendo в свое время вдохновил практически всю индустрию, задав новые стандарты для трехмерных игр.

«Думаю, на самом деле она повлияла на всех, кто тогда делал игры. Когда я впервые увидел трехмерный экшен от третьего лица с полуоткрытым миром и системой прокачки, меня потрясло, что в нем есть буквально всё», — добавил разработчик.

Отдельно Йоко Таро оценил визуальный стиль обновленной версии, отметив необычную сдержанную стилизацию внешности героев. По его мнению, такой художественный подход идеально подошел бы для переиздания следующей части серии.

Примечательно, что желание геймдизайнера вполне может сбыться: ранее бывшие руководители маркетингового отдела Nintendo Кит Эллис и Криста Янг заявляли, что выход ремейка Majora's Mask после успеха Ocarina of Time — практически решенный вопрос, а работа над ним, вероятнее всего, уже ведется.