Продюсер ремейка The Legend of Zelda: Ocarina of Time для Nintendo Switch 2 Хидемаро Фудзибаяси, рассказал о работе над концовкой игры. В беседе с журналистами Game Informer он признался, что команда очень тщательно подходила к переработке финальной кат-сцены и рада тому, насколько сильно она трогает игроков.

По словам разработчика, при создании оригинала для Nintendo 64 почти тридцать лет назад студия столкнулась с жёсткими техническими ограничениями, которые не позволили в полной мере передать замысел авторов. Современное железо Switch 2 наконец-то дало команде возможность показать прощальный эпизод так, как он задумывался изначально.

«Эта кат-сцена — да и кат-сцены в целом, но именно финальная в особенности — стала темой долгих и серьёзных обсуждений внутри команды. Из-за технических ограничений тех лет мы могли не до конца передать какие-то важные детали — будь то общий темп повествования или другие нюансы. Поэтому, приступая к ремейку, мы хотели убедиться, что запечатлели этот момент именно так, как всегда мечтали, чтобы он вызывал правильные чувства и точно доносил нужные эмоции и историю», — объяснил Хидемаро Фудзибаяси.

Геймдизайнер добавил, что испытывает огромное облегчение, видя живой эмоциональный отклик аудитории на обновлённый финал.

Ремейк The Legend of Zelda: Ocarina of Time вышел на Nintendo Switch 2 и получил восторженные отзывы как от игроков, так и от известных разработчиков — в их числе оказались создатель NieR: Automata Ёко Таро и ведущий автор Final Fantasy Resonance, назвавший проект образцовым переизданием. Кроме того, всего за первую неделю продаж игра стала самым продаваемым физическим релизом года в США.