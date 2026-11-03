Стало известно, когда можно будет начать играть в The Legend of Zelda: Ocarina of Time на Switch 2

Ремейк The Legend of Zelda: Ocarina of Time появится на Nintendo Switch 2 уже 5 ноября. Игра должна стать доступна в цифровом магазине Nintendo в полночь по местному времени в разных регионах мира. При этом в Северной Америке запуск будет привязан к восточному часовому поясу: жители Нью-Йорка смогут начать прохождение ровно в 00:00 5 ноября, тогда как на западном побережье США релиз состоится ещё вечером предыдущего дня — в 21:00 4 ноября.
Российским игрокам ориентироваться стоит на 03:00 5 ноября по московскому времени. Именно тогда ремейк должен появиться в продаже в российском часовом поясе, если Nintendo сохранит привычную схему регионального запуска.
Ниже указано время выхода игры в разных регионах:
- Лос-Анджелес — 21:00, 4 ноября;
- Денвер — 22:00, 4 ноября;
- Чикаго — 23:00, 4 ноября;
- Нью-Йорк — 00:00, 5 ноября;
- Мехико — 00:00, 5 ноября;
- Бразилия — 00:00, 5 ноября;
- Лондон — 00:00, 5 ноября;
- Пекин — 00:00, 5 ноября;
- Сеул — 00:00, 5 ноября;
- Токио — 00:00, 5 ноября;
- Мельбурн — 00:00, 5 ноября.
Некоторые владельцы Switch 2 смогут получить доступ к игре раньше благодаря смене региона Nintendo Account на Новую Зеландию. Этот способ уже знаком пользователям консолей Nintendo: поскольку в стране наступает полночь раньше, чем в Северной Америке и Европе, игра становится доступна там раньше. Однако для покупки потребуются новозеландская банковская карта или подарочные карты местного eShop. Кроме того, стоимость игры в этом регионе может оказаться выше, поэтому несколько часов преимущества потребуют дополнительных усилий и расходов.
Размер ремейка составляет 24,5 ГБ, так что владельцам Switch 2 стоит заранее освободить место на накопителе. Nintendo также проведёт специальные мероприятия в своих магазинах в Сан-Франциско и Нью-Йорке, где поклонники смогут встретить выход игры во время полуночного запуска.
Когда на эмуляторе выйдет, тогда и поиграем.
Меня больше интересует когда можно будет скачать пк порт