The Legend of Zelda: Ocarina of Time - игра с самым высоким рейтингом 2026 года на Metacritic

Может ли ремейк стать «Игрой года»? Именно такой вопрос неизбежно возникнет в связи с выходом The Legend of Zelda: Ocarina of Time на консоли Switch 2. Проект от Nintendo, релиз которого запланирован на этот четверг, 5 ноября, получил невероятно высокие оценки на агрегаторе Metacritic.

Средний балл игры уже составляет 96 на основе 81 рецензии. Это автоматически делает её самой высокооценённой игрой 2026 года. Кроме того, она занимает 24-е место в списке игр с самыми высокими оценками за всё время. Пресса единодушна в своём восторге, и можно не сомневаться, что Ocarina of Time окажется среди номинантов на звание «Игра года» (GOTY) на церемонии The Game Awards 2026. Подобное случалось и раньше: такой чести в своё время удостаивались Resident Evil 2 (2019), Resident Evil 4 (2023) и Final Fantasy VII Rebirth (2024).

Но удастся ли The Legend of Zelda: Ocarina of Time заполучить заветный трофей? Пока говорить об этом рано — многое, вероятно, будет зависеть от GTA VI.