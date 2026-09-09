The Legend of Zelda: Ocarina of Time займёт менее 30 ГБ на Switch 2

Помимо GTA VI, в ноябре состоится выход ещё одной долгожданной игры — ремейка The Legend of Zelda: Ocarina of Time, запланированного на 5 ноября 2026 года.
Игра уже доступна для предзаказа в eShop по цене 59,99 евро; также можно оформить заказ на физическую копию за 69,99 евро. Кроме того, в магазине Nintendo Store сообщается, что The Legend of Zelda: Ocarina of Time займёт на консоли примерно 27 ГБ.
Наконец, Nintendo отмечает, что игра была полностью переработана с нуля специально для Switch 2.
Да какая разница сколько она займет, в ноябре весь мир будет играть в гташечку ну кроме пекарей а об этой зельде и не вспомнит никто
И чего нинтендо так трясётся за копровинчики свои? Портировали бы спокойно на все консоли и ПК, и в ус не дули бы вообще) Естественно с Дерьмуво на релизе, без русика и т.д.
Какой порог вхождения в игру? Тяжело освоить, если в первый раз в зельду играешь?
Там графика из 2010. Откуда 30 гигов?