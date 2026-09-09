The Legend of Zelda: Ocarina of Time займёт менее 30 ГБ на Switch 2

Помимо GTA VI, в ноябре состоится выход ещё одной долгожданной игры — ремейка The Legend of Zelda: Ocarina of Time, запланированного на 5 ноября 2026 года.

Игра уже доступна для предзаказа в eShop по цене 59,99 евро; также можно оформить заказ на физическую копию за 69,99 евро. Кроме того, в магазине Nintendo Store сообщается, что The Legend of Zelda: Ocarina of Time займёт на консоли примерно 27 ГБ.

Наконец, Nintendo отмечает, что игра была полностью переработана с нуля специально для Switch 2.