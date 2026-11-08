Требование на коробке ремейка Зельды рассмешило игроков: для прохождения требуются базовые навыки чтения

Игроки, только получившие физические копии ремейка The Legend of Zelda: Ocarina of Time на Switch 2, не смогли сдержать улыбку, взглянув на оборотную сторону коробки. Прямо под информацией о количестве игроков и режимах красуется значок ABC и четкая надпись:

Для полного удовольствия от игры требуется базовый навык чтения.

Соцсети мгновенно заполнились скринами и мемами. Кто-то шутит, что Nintendo наконец-то официально признала: "Эй, слушай!" - это ещё полдела, а вот прочитать, что именно говорит Нави, уже навык уровня "мастера". Другие вспоминают, как в 1998-м сами едва выучили буквы, но все равно прошли игру, а теперь взрослые дяди с высшим образованием получают официальное предупреждение.

Впрочем, многие сразу вспомнили, что это далеко не нововведение. Значок ABC и предупреждение о необходимости базовых навыков чтения Nintendo ставит на коробки уже много лет, в основном на игры серии про Покемонов. Компания просто предупреждает родителей, что в игре много текста (диалоги, подсказки, описания предметов). В ремейке Окарины это особенно заметно, несмотря на появившуюся озвучку.