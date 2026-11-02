Утечка ранней копии ремейка The Legend of Zelda: Ocarina of Time: опубликованы скриншоты из начала и середины игры

В сеть попала ранняя копия готовящегося к выходу ремейка The Legend of Zelda: Ocarina of Time от Nintendo — один из фанатов смог получить доступ к игре до её официального релиза.

Пользователь Reddit под ником Robnaratt34 опубликовал изображение, на котором видно, что ремейк The Legend of Zelda: Ocarina of Time установлен на консоли Nintendo Switch 2. Автор поста поделился несколькими скриншотами и ответил на вопросы других фанатов. Несмотря на то, что игрок находится ещё на относительно раннем этапе прохождения — он успел получить первый «Духовный камень» и выучить «Колыбельную Зельды», — его ответы уже раскрыли ряд любопытных изменений.

Одним из наиболее заметных нововведений стало расширение игровых локаций и более динамичное поведение неигровых персонажей (NPC). По словам Robnaratt34, некоторые зоны были увеличены, а NPC теперь живут по собственному распорядку и перемещаются по миру — подобная механика уже была реализована в Breath of the Wild. Деревня Какарико (Kakariko Village) также подверглась переработке: по мнению игрока, её новая планировка значительно лучше оригинальной.

Кроме того, Robnaratt34 подтвердил, что переход между равниной Хайрул и озером Хайлия ( теперь стал бесшовным — оригинальные ворота были убраны. Хотя новых NPC в этой области заметить пока не удалось, автор отметил, что благодаря появлению дополнительных построек локация ощущается менее пустой, чем в оригинале.

Знаковая вступительная сцена, в которой Линк скачет верхом на Эпоне, осталась на месте; сохранился и момент появления главной музыкальной темы. Также остались нетронутыми многие узнаваемые эпизоды — например, сцена, где король Зора скользит по своему трону.

Что касается боевой системы, то, по словам Robnaratt34, она ощущается несколько лучше, чем в оригинальной игре. Управление в целом удобное, хотя сам игрок пока не определился, как относится к добавлению механики прыжковой атаки. Тем временем, хайлийский щит, по-видимому, привязан к камере — как это было в Twilight Princess и Breath of the Wild.

Среди других улучшений — более качественная озвучка, а существа Ридеды теперь выглядят по-настоящему гротескно, напоминая настоящих зомби. По словам пользователя Robnaratt34, оригинальные головоломки и сюжет остались практически без изменений, однако некоторые моменты здесь разъяснены лучше, чем в оригинале.

Ремейк The Legend of Zelda: Ocarina of Time должен выйти 5 ноября 2026 года.