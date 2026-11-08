В ремейке Ocarina of Time нашли упоминания Master Quest - режима с повышенной сложностью

В файлах ремейка The Legend of Zelda: Ocarina of Time для Nintendo Switch 2 обнаружили признаки возможного дополнения Master Quest, которое может вернуть альтернативный режим прохождения с повышенной сложностью. Находку сделал датамайнер MrCheeze, специализирующийся на обратной разработке игр, опубликовавший обнаруженные строки кода в Bluesky.

Среди найденных обозначений присутствуют MQ, HasMQ, IsMQModeExist, NewGameMQ и ReleaseMQ. Судя по всему, речь идёт именно о Master Quest — дополнительном режиме, впервые появившемся в качестве бонусного диска для оригинальной Ocarina of Time, а позднее вошедшем в состав версии для Nintendo 3DS.

Master Quest существенно меняет подземелья: переставляет головоломки, меняет расположение предметов и противников, а некоторые необязательные элементы превращает в необходимые для продвижения. В версии для 3DS мир также был зеркальным, а враги и боссы наносили вдвое больше урона. Датамайнеры уже обнаружили признаки изменённых подземелий и зеркального мира в ремейке, включая необычные элементы вроде коров внутри брюха Джабу-Джабу.

При этом найденные данные пока неполные. Упоминания Master Quest присутствуют в файлах как DLC, однако это ещё не подтверждает, что Nintendo действительно планирует выпустить его. Не исключено, что речь идёт об остатках отменённой разработки. Также неизвестно, станет ли режим бесплатным дополнением или платным контентом.

Ранее продюсер серии Эйдзи Аонума не подтверждал планы по добавлению Master Quest в ремейк. Тем не менее обнаруженные файлы дают надежду поклонникам, желающим получить более сложное испытание после прохождения основной игры.