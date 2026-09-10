В ремейке Ocarina of Time сохранили экраны загрузки ради "ностальгии", но этот довод не убедил игроков

Решение сохранить экраны загрузки в ремейке The Legend of Zelda: Ocarina of Time привлекло внимание игроков после демонстрации первых кадров геймплея. Хотя ремейк использует аппаратные возможности Switch 2 для обновления визуальной составляющей и внедрения новых механик, переходы между некоторыми локациями по-прежнему сопровождаются экранами загрузки. По словам самого продюсера Эйдзи Аонумы, этот шаг был осознанным и направленным на сохранение духа оригинальной игры.

Комментарии продюсера вызвали разногласия среди игроков. Некоторые сочли такое обоснование странным, особенно учитывая, что ремейк теоретически мог бы использовать современные технологии для обеспечения более плавных переходов между зонами. В социальных сетях задавались вопросом: зачем сохранять в современной версии классики элемент, обусловленный техническими ограничениями консоли Nintendo 64? Некоторые даже сравнивали это решение с ситуацией вокруг Metal Gear Solid Delta: Snake Eater и Starfield — игр, которые также критиковали за частые экраны загрузки.

С другой стороны, нашлись и те, кто поддержал решение Nintendo. Некоторые игроки отмечали, что загрузки в Ocarina of Time отличаются от тех, что есть в Starfield: они возникают преимущественно при переходе между крупными локациями, а не постоянно в процессе исследования мира. Для этой части аудитории несколько секунд ожидания не нарушают темп приключения и могут служить своего рода ностальгическим моментом для тех, кто играл в оригинал.

Дискуссия также разгорелась из-за того, что ремейк, судя по всему, сохранил не все ограничения игры 1998 года. Демонстрация показала, что переход между некоторыми зонами, ранее требовавшими загрузки, теперь происходит более плавно. Это заставило часть игроков усомниться в целесообразности такого решения — если предположить, что оно действительно было намеренным.

Обсуждение времени загрузки вновь вернуло в разговор тему Starfield. В социальных сетях некоторые пользователи обвинили фанатов Nintendo в двойных стандартах, отметив, что экраны загрузки в космической RPG от Bethesda подверглись жёсткой критике.

Интересно, будут ли они критиковать Zelda за время загрузки, или это правило действовало только в случае со Starfield?

Впрочем, это сравнение вызвало и возражения. Многие игроки указали на то, что Ocarina of Time не делает ставку на бесшовное исследование мира, как Starfield, и загрузка там происходит преимущественно при переходе между отдельными локациями. Starfield же критиковали за использование экранов загрузки в ситуациях, когда они могли нарушить динамику исследования — например, при входе в здания или других переходах.

Таким образом, для некоторых фанатов проблема заключается не столько в самом факте наличия экрана загрузки, сколько в том, как именно он используется. Кратковременная загрузка при перемещении между крупными зонами может быть практически незаметной, тогда как частые паузы в процессе исследования способны существенно испортить впечатления от игры.

Однако самым спорным моментом остаётся официальное объяснение. Если одни игроки полагают, что Nintendo действительно хотела воссоздать атмосферу оригинала, то другие видят в этом лишь попытку замаскировать технические ограничения или проблемы в процессе разработки.

Нашлись и те, кто считал, что компании вообще не стоило оправдываться по поводу экранов загрузки. По мнению некоторых игроков, если загрузка занимает всего несколько секунд и не сбивает темп приключения, можно было просто оставить эти переходы между локациями, не ссылаясь при этом на ностальгию.

Релиз The Legend of Zelda: Ocarina of Time состоится 5 ноября 2026 года эксклюзивно на консоли Nintendo Switch 2. Nintendo позиционирует этот проект как возвращение классики для нового поколения, воссозданное специально для новой консоли.