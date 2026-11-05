В ремейке The Legend of Zelda: Ocarina of Time для Switch 2 ещё сильнее изменили сцену с Ганондорфом

В оригинальной The Legend of Zelda: Ocarina of Time после поражения Ганондорф кашлял кровью. В версии игры 1.2 Nintendo уже внесла изменения, заменив красную кровь зелёной, чтобы смягчить сцену и соответствовать возрастному рейтингу ESRB. Это изменение сохранилось и в переиздании для Nintendo 3DS. Однако в новой версии для Switch 2 разработчики пошли дальше и полностью убрали этот эпизод.

Как заметили поклонники игры, вместо сцены с кровью теперь показывают Ганондорфа, стоящего на коленях перед Линком. Злодей произносит монолог о том, что проиграл «какому-то ничтожному ребёнку». Изменение впервые обнаружила пользовательница Marie Rose Phantom, опубликовавшая сравнение в социальных сетях 4 ноября.

Таким образом, версия для Switch 2 оказалась ещё более цензурированной, чем издание для 3DS. При этом изменения затронули не только сцену с Ганондорфом: в версии 1.2 для оригинальной игры Nintendo также убрала звуки песнопений из одного из подземелий, чтобы сделать его менее пугающим.

Это не первый случай цензуры игр на платформах Nintendo за последнее время. Ранее версия Dispatch для Switch также подверглась заметным изменениям: разработчики отредактировали сцены с обнажением, что вызвало недовольство части игроков.