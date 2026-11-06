В ремейке The Legend of Zelda: Ocarina of Time убрали портреты Марио ради погружения в мир игры

Ремейк The Legend of Zelda: Ocarina of Time лишился нескольких пасхалок, связанных с Super Mario. Как объяснил продюсер серии Эйдзи Аонума, разработчики решили убрать эти отсылки, чтобы ничто не отвлекало игроков от погружения в мир Хайрула.

В оригинальной Ocarina of Time было несколько забавных упоминаний другой знаменитой серии Nintendo. Например, дизайн Талона, отца Мэлон, напоминает Марио, а на одежде обоих персонажей можно заметить кулон с изображением Боузера. Однако наиболее известной пасхалкой считались портреты персонажей Super Mario, которые можно было разглядеть через окна внутреннего двора принцессы Зельды. Среди них были изображения из Super Mario 64 и Mario Kart 64.

В ремейке эти портреты исчезли. Теперь через окна можно увидеть часть гобелена «Нити времени», который полностью представлен в обновлённой версии игры. Также разработчики убрали пасхалку, связанную с Skyward Sword, появившуюся ранее в версии Ocarina of Time для Nintendo 3DS.

По словам Аонумы, некоторые разработчики предлагали добавить в ремейк дополнительные отсылки к общей хронологии серии, но он отказался от этой идеи, чтобы команда сосредоточилась на создании «лучшей версии Ocarina of Time». Продюсер отметил, что портреты в оригинале не были чем-то особенно значительным, однако в более детализированном ремейке подобные элементы могли нарушить погружение.

Аонума привёл в пример возможную реакцию игрока, который увидел бы Йоши в окне и задумался, почему тот вообще находится в Хайруле. По его мнению, подобные вопросы могли бы отвлечь от атмосферы игры. Впрочем, автор оригинальной статьи считает, что эти пасхалки вряд ли действительно мешали бы восприятию мира, хотя теперь причина их отсутствия стала понятнее.